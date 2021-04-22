Названы лауреаты театральной премии "Золотая маска"

Известны лауреаты театральной премии "Золотая маска". Фото: сайт "Золотой маски"
В московском концертном зале "Зарядье" объявили лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска".
Так, лучшей драматической постановкой большой формы был признан спектакль Андрея Могучего "Сказка про последнего ангела". А Спектакль "Пиноккио. Театр" Бориса Юхананова в электротеатре "Станиславский" назвали лучшей драматической постановкой малой формы.
- Не ожидал. Прекрасная фраза: "лучший спектакль". Она дает возможность нам душевно отметить наше единство. Лучший спектакль - значит, театр сработал, каждый человек, который участвовал в этом спектакле, в его создании, тоже сработал как лучший, — сказал со сцены Юхананов.
Полный список лауреатов выглядит так:
Драма
Лучшая драматическая поставка большой формы — "Сказка про последнего ангела" Андрея Могучего
Лучшая драматическая постановка малой формы — "Пиноккио. Театр" Бориса Юхананова
Лучшая женская роль — Анна Антонова ("Экстремалы")
Лучшая мужская роль — Тимофей Трибунцев ("Борис")
Лучшая женская роль второго плана в драме — Людмила Гаврилова ("Петровы в гриппе")
Лучшая мужская роль второго плана в драме — Тимофей Мамлин ("Идиот")
Лучший режиссер — Юрий Бутусов ("Пер Гюнт")
Лучшая работа драматурга — Дина Сафина ("5 ММ/Н")
Оперетта и мюзикл
Лучший спектакль в оперетте/мюзикле — "Фома"
Лучший режиссер в оперетте/мюзикле — Дмитрий Белов ("Сильва")
Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле — Мария Евтеева ("Капитанская дочка")
Лучшая мужская роль в оперетте/мюзикле — Александр Крюков ("Фома")
Балет и современный танец
Лучший спектакль в балете — "Жизель"
Лучший спектакль в современном танце — "Последнее чаепитие"
Лучшая женская роль в балете/современном танце — Оксана Кардаш ("Дон Кихот")
Лучшая мужская роль в балете/современном танце — Артемий Беляков ("Жизель")
Лучшая работа балетмейстера/хореографа — Максим Петров ("Русские Тупики - II")
Оперная постановка
Лучшая оперная постановка — "Садко"
Лучший режиссер оперной постановки — Дмитрий Черняков ("Садко")
Лучшая женская роль в оперной постановке — Любава Буслаевна ("Садко")
Лучшая мужская роль в оперной постановке — Нажмиддин Мавлянов ("Садко")
Лучшая дирижерская работа в опере — Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней")
Лучший композитор в музыкальном театре — Дмитрий Курляндский ("Октавия. Трепанация")