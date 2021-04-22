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Звезды22 апреля 2021 22:58

Названы лауреаты театральной премии "Золотая маска"

Лучшей драматической постановкой большой формы был признан спектакль Андрея Могучего "Сказка про последнего ангела"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Известны лауреаты театральной премии "Золотая маска". Фото: сайт "Золотой маски"

Известны лауреаты театральной премии "Золотая маска". Фото: сайт "Золотой маски"

В московском концертном зале "Зарядье" объявили лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Так, лучшей драматической постановкой большой формы был признан спектакль Андрея Могучего "Сказка про последнего ангела". А Спектакль "Пиноккио. Театр" Бориса Юхананова в электротеатре "Станиславский" назвали лучшей драматической постановкой малой формы.

- Не ожидал. Прекрасная фраза: "лучший спектакль". Она дает возможность нам душевно отметить наше единство. Лучший спектакль - значит, театр сработал, каждый человек, который участвовал в этом спектакле, в его создании, тоже сработал как лучший, — сказал со сцены Юхананов.

Полный список лауреатов выглядит так:

Драма

Лучшая драматическая поставка большой формы — "Сказка про последнего ангела" Андрея Могучего

Лучшая драматическая постановка малой формы — "Пиноккио. Театр" Бориса Юхананова

Лучшая женская роль — Анна Антонова ("Экстремалы")

Лучшая мужская роль — Тимофей Трибунцев ("Борис")

Лучшая женская роль второго плана в драме — Людмила Гаврилова ("Петровы в гриппе")

Лучшая мужская роль второго плана в драме — Тимофей Мамлин ("Идиот")

Лучший режиссер — Юрий Бутусов ("Пер Гюнт")

Лучшая работа драматурга — Дина Сафина ("5 ММ/Н")

Оперетта и мюзикл

Лучший спектакль в оперетте/мюзикле — "Фома"

Лучший режиссер в оперетте/мюзикле — Дмитрий Белов ("Сильва")

Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле — Мария Евтеева ("Капитанская дочка")

Лучшая мужская роль в оперетте/мюзикле — Александр Крюков ("Фома")

Балет и современный танец

Лучший спектакль в балете — "Жизель"

Лучший спектакль в современном танце — "Последнее чаепитие"

Лучшая женская роль в балете/современном танце — Оксана Кардаш ("Дон Кихот")

Лучшая мужская роль в балете/современном танце — Артемий Беляков ("Жизель")

Лучшая работа балетмейстера/хореографа — Максим Петров ("Русские Тупики - II")

Оперная постановка

Лучшая оперная постановка — "Садко"

Лучший режиссер оперной постановки — Дмитрий Черняков ("Садко")

Лучшая женская роль в оперной постановке — Любава Буслаевна ("Садко")

Лучшая мужская роль в оперной постановке — Нажмиддин Мавлянов ("Садко")

Лучшая дирижерская работа в опере — Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней")

Лучший композитор в музыкальном театре — Дмитрий Курляндский ("Октавия. Трепанация")

Культура