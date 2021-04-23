Конгресс США выступил за присвоение Вашингтону статуса штата Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о наделении столицы государства статусом штата. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты законодательного органа.

По данным американского ведомства, за эту инициативу проголосовали 216 конгрессменов, еще 208 - против. Если законопроект будет принят Сенатом и пройдет процедуру утверждения президентом страны, то американская столица, город Вашингтон, станет 51-м штатом США.