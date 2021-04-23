Россиянам по упрощенной схеме банкротства спишут 1,15 миллиарда долгов

В России гражданам по упрощенной схеме банкротства, запуск которой состоялся прошлой осенью, спишут 1,15 миллиарда рублей.

Отмечается, что всего по состоянию на вторую декаду апреля 2021 года процедуру внесудебного избавления от долгов проходят 3,3 тысячи россиян. Тем временем, за восемь месяцев реализации такой практики от долгов избавились более 600 человек. Об этом "Известиям" сообщили представители проекта "Федресурс".

Однако несмотря на внушительные суммы и упрощенную схему избавления от долгов эксперты по-прежнему отмечают слабую реализацию проекта.