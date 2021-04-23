Садовод рассказал, как получить большой урожай с кустов Фото: Мария ЛЕНЦ

Садовод и руководитель проекта "Чудогрядка.рф" Алексей Володихин дал простые советы дачникам, которые помогут получить большой урожай с кустов, в том числе смородины и крыжовника.

По словам специалиста, существует три главных слагаемых успеха. Прежде всего в весенний период нужно вырезать у кустов смородины, крыжовника все старые, больные ветки. Об этом он рассказал "360".

Еще одним нехитрым советом является правильная подкормка растений. Володихин напомнил россиянам о правиле: в начале роста - азот, во время цветения - фосфор, при плодоношении - калий. При этом эксперт отметил важность следовать инструкции.

- А третий пункт - обязательно провести обработку кустов от вредителей. Это основное, что нужно сделать, так сказать, три слагаемых успеха, которые позволят получить большой урожай, - рассказал садовод.