Российский МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Тихим океаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 23 апреля, российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегические самолета-разведчика Военно-воздушных сил Соединённых Штатов RC-135 над Тихим океаном, который приблизился к российским границами. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

Как говорится в сообщении флота, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 .... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», - говорится в сообщении, где отмечается, что нарушения российских границ допущено не было.