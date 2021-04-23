В АТОР предупредили туристов о дефиците хороших отелей на российских курортах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом сезоне российские курорты ожидает большой наплыв туристов. В Краснодарском крае надеются принять более 10 миллионов гостей, вместо 6,2 млн в 2020 году.

В Крыму тоже прогнозируют, что туристов будет на 20% больше, чем обычно. В связи с повышенным спросом хороших отелей на всех может не хватить.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают, что будет фиксироваться дефицит комфортных номеров.

В краснодарском крае уже сейчас наблюдается повышенный спрос на отели категории 4 и 5 звезд. Аналогичная ситуация в Крыму. На Южном берегу полуострова уже начали расти цены на проживание в хороших отелях. Это связано как дефицитом свободных мест, так и нехваткой объектов размещения премиального сегмента.

Тем не менее, в министерстве курортов и туризма Республики Крым полагают, что мест хватит всем желающим.

- Практически по всему Крыму уровень загруженности составляет порядка 60%. В этом году ожидается увеличение турпотока. Прогнозируется, что будет побит рекордный показатель 2019 года, когда на полуострове отдохнуло 7,4 млн человек, - отметили в ведомстве.

В АТОР «Известиям» подтвердили, что россияне переориентируются на российские курорты, отсюда и повышенный спрос на гостиницы от 3 до 5 звезд.

- В этом году на отечественные курорты поедут люди, которые привыкли к комфортабельному отдыху в хороших гостиницах. Основной спрос будет именно на комфортное размещение. Но емкость этой категории на юге России недостаточно высокая, поэтому спрос будет однозначно превышать предложение, - заключил вице-президент ассоциации Александр Курносов.

Стоит отметить, что после ограничения авиасообщения с Турцией цены размещение в отелях Крыма выросли на 10-15%, а в Сочи и других кубанских курортах — почти в полтора раза. Об этом сообщает Свободная пресса.