Мария Захарова оценила ситуацию вокруг «Северного потока -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию вокруг «Северного потока - 2».

Планируется, что строительство трубопровода может быть завершено в середине лета 2021 года. В мире имеются как сторонники, так и противники «Северного потока -2». В частности, президент США Джо Байден не раз высказывался против реализации трубопровода.

В интервью RT официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «Северный поток-2» - это крупнейший проект.

- В Германии квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный, - отметила Мария Захарова.

Пот ее словам, немецкие партнеры понимают, что скорее завершение работ и запуск «Северного потока-2» дадут толчок внутреннему развитию Германии.

При этом представитель дипведомства не связывает бизнес-проект с политикой.

- И в этой связи нужно задать вопрос: а если завтра президент Соединенных Штатов Америки Байден, Обама, Трамп или еще кто угодно повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать? – поинтересовалась Мария Захарова.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что после запуска трубопровода России удастся окончательно избавиться от разногласий с Украиной по поводу транзита газа. Для Киева этот вопрос всегда был политическим, нежели экономическим, пишет ФАН.