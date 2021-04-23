Совфед одобрил закон о запрете забирать домашних животных за долги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во пятницу, 23 апреля, Госдума России приняла законопроект, который вводит запрет на изъятие судебными приставами за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день Гражданский процессуальный кодекс РФ содержит перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Согласно проекту, документ будет дополнен указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

По словам главы комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, речь идет о животных, «которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах». Как она сообщила, бывали такие ситуации, когда «доходило до абсурда». «К людям приходили и забирали собаку, кошку и так далее», - рассказала парламентарий.