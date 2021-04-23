Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 апреля 2021 12:10

Россия высылает пять польских дипломатов

Дипломаты должны покинуть Москву до исхода дня 15 мая
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (14)Комментарии (14)
Россия высылает пять польских дипломатов

Россия высылает пять польских дипломатов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва объявляет пять польских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ, уточнив, что они должны покинуть Россию до исхода дня 15 мая.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве соответствующее решение принято в знак протеста решению Варшавы поддержать «под абсурдным предлогом выражения солидарности» с Вашингтоном, «голословно утверждающим о причастности» Москвы неким кибератакам на территории своей страны.

«Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений. Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, МИД РФ назвал бездоказательными заявления США о российской киберугрозе. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с таким же успехом Москва могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 23 апреля, посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади.