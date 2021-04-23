Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения

Авиасоообщение с Египтом будет полностью возобновлено. Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.

По его словам, "разговор двух лидеров касался всех вопросов двусторонних отношений, в первую очередь связанных с сотрудничеством в сфере туризма"

При этом в Ассоциации туроператоров России отметили, что турагентства смогут запустить чартеры на курорты Египта через 7-14 дней после возобновления авиасообщения.

Напомним, ранее Россия прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом в этих странах. При этом было отмечено, что альтернативным направлением может стать Египет.