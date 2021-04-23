Голикова: заболеваемость коронавирусом растет в семи регионах России

Заболеваемость коронавирусом растет в семи регионах России, но число инфицированных COVID-19 уменьшается в 16 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что в стадии стабилизации находится 60 регионов.

«За последнюю неделю в ряде субъектов России имеется отклонение от нормативных значений по тестированию коронавирусом», - отметила вице-премьер.

Голикова указала на то, что апрель и май являются нестабильными месяцами с точки зрения распространения сезонных заболеваний. Напомнив, что в прошлом году и сезонная заболеваемость, и подъем коронавирусной инфекции были отмечены в эот время. «Регионы предупреждаем, что нужно очень внимательно принимать решение при снятии ограничений», - отметила она.