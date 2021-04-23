Попова: ситуация с коронавирусом в России может осложниться

Есть тенденция, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться, Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом, по ее словам, эпидпроцесс по коронавирусной инфекции в России на сегодня остается стабильным. Как отметила Попова, в течение ряда недель замедление темпов снижения заболеваемости.

«Мы практически стоим. В ряде субъектов практически стоим. Под меднаблюдением находится 930 тысяч человек из числа контактных. Это большое количество. И в среднем на одного инфицированного - 4 контакта», - сообщила она.

Попова заявила, что сейчас можно говорить об отсутствии опасности развития эпидемиологического процесса, но «при условии всех требований». «Маски, социальная дистанция, должны соблюдаться даже в теплеющем времени года», - отметила она, указав на возможное ухудшение ситуации