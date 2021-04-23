"Медузу" внесли в реестр СМИ-иноагентов Фото: REUTERS

«Медуза» включена в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщило Министрство юстиций России.

Как уточнили в ведомстве соответствующие решение было принято в пятницу, 23 апреля в реестр «иностранных агентов» была включена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии.

«Во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project"* … и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ"*», - говорится в заявлении Минюста России.

Гендиректор издания Галина Тимченко сообщила, что «Медуза»* обжалует такое решение.

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень иностранных источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом. Теперь в перечень включены российские юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.

* СМИ или Некоммерческая организация выполняющее функции иноагента