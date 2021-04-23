Глава ДНР назвал условие для мирного урегулирования ситуации в Донбассе

Денис Пушилин назвал условие для мирного урегулирования ситуации в Донбассе Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе необходим прямой диалог ДНР и ЛНР с украинскими властями.

- Мяч на стороне Киева. Судя по заявлениям, которые исходят от официальных и полуофициальных лиц, можно судить, что Киев опять будет пытаться найти какие-то новые формулы. К диалогу мы действительно призвали и считаем – это единственная возможность мирно урегулировать конфликт и договориться, как мы будет дальше соседствовать. Без диалога с нами говорить о мирном разрешении конфликта не приходится, — заявил Пушилин журналистам.

Ранее Денис Пушилин пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться на линии разграничения с руководителями республик Донбасса. Однако он не исключил возможности переговоров в онлайн-формате.

Позже советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович исключил возможность переговоров с ДНР и ЛНР, отметив принципиальность украинских властей.