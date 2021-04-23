ЦБ предложит ужесточить выдачу ипотеки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке.

"Да, считаем, что некоторые признаки перегрева уже есть на этом рынке. Достаточно быстро растет спрос на ипотеку, на жилье инвестиционного плана, инвестиционного класса, и видим некоторое снижение качества отдельных кредитов ипотечных", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Она отметила, что в 2020 году цены на жилье в России выросли гораздо выше инфляции, а предварительные данные первого квартала показывают, что рост цен продолжается. Набиуллина подчеркнула, что темпы роста ипотеки нужно нормализовать. Она посоветовала смотреть на доступность жилья, на то, чтобы не было у людей чрезмерной долговой нагрузки, которые в последствии не смогли бы обслуживать этот долг. Она напомнила банкам, что конечно в таких случаях давая кредиты, они должны учитывать риски в том числе и для себя.

Глава ЦБ напомнила, что в 2020 году, в условиях пандемии, Банк России снизил надбавки для кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%.

Напомним, что кабмин РФ запустил весной 2020 года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.