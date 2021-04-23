Минздрав опроверг появление нового российского лекарства от коронавируса

На этой неделе появилась новость, что в полку эффективных препаратов против ковида прибыло. Одно из лекарств, зарегистрированных в России как средство против ОРВИ, подтвердило свою способность блокировать коронавирус SARS-CoV-2. Запись об этом была внесена в инструкцию к препарату. Но - с важным уточнением: такая «убойная» сила пока обнаружилась только in vitro. Что означает: в ходе лабораторного эксперимента, в пробирке, на клеточных культурах или биологических молекулах.

Это отнюдь не то же самое, что эффективность для лечения людей. С начала пандемии мы уже не раз слышали обнадеживающие новости о тех или иных «ингредиентах», которые прекрасно «убивают» вирус в пробирке. Однако от этого успеха до превращения в эффективное лекарственное средство для человека - как до Луны пешком. Прежде всего предстоит провести клинические исследования с участием людей. И только после этого препарат может быть зарегистрирован с показанием к применению при CОVID-19.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий Минздрава России:

По данным государственного реестра лекарственных средств лекарственный препарат для медицинского применения «Цитовир-3» на территории Российской Федерации зарегистрирован в трех лекарственных формах, а именно:

- порошок для приготовления раствора для приема внутрь;

- сироп;

- капсулы.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата для медицинского применения «Цитовир-3» в лекарственной форме «капсулы» содержит в разделе «Фармакологические свойства» информацию о наличии специфического подавления in vitro вируса SARS-CoV-2 препаратом, полученную в результате проведенных in vitro исследований.

В качестве обоснования компанией АО «МБНПК «Цитомед» был представлен отчет о проведенном доклиническом исследовании, подтверждающий заявляемую специфическую активность в отношении возбудителя COVID-19, выполненный в ФГНБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова в 2021 г.

Обращаем внимание, что указанное исследование не может служить подтверждением эффективности в отношении вируса SARS-CoV-2 в рамках применения вышеуказанного лекарственного препарата у людей.

Для доказательства эффективности лекарственного препарата для медицинского применения «Цитовир-3» в лекарственной форме «капсулы» в отношении вируса SARS-CoV-2 у людей необходимо проведение клинического исследования, которое сможет подтвердить действие лекарственного препарата на вирус SARS-CoV-2.

По состоянию на 23.04.2021 такое исследование не проводится.

В связи с вышеизложенным, инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата для медицинского применения «Цитовир-3» не содержит в разделе «Показания к применению» информации о возможности применения лекарственного препарата у пациентов с заболеванием «Коронавирусная инфекция COVID-19».