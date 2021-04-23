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В мире23 апреля 2021 22:55

Bloomberg: Байден сообщил Эрдогану, что признает геноцид армян

Сообщается, что заявление будет сделано 24 апреля
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Джо Байден сообщил президенту Турции, что признает геноцид армян

Джо Байден сообщил президенту Турции, что признает геноцид армян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армянского населения во времена Османской империи. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на информированный источник.

Сообщается, что Джо Байден намерен выступить с заявлением об этом в субботу, 24 апреля.

Ранее появилась информация, что 24 апреля президенты США и Турции провели переговоры по телефону. Американская администрация не упомянула о подобной теме в разговоре лидеров двух стран.

Напомним, считается, что геноцид армян был в Османской империи до 1923 года. Истребление армянского населения осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, включая помещения гражданского населения в условия, приводящие к неминуемой смерти. Также считается, что одновременно с геноцидом армянского населения имели место геноцид ассирийцев и геноцид понтийских греков. В Турции принято не признавать факт массового истребления армян.