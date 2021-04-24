Украина готова к переговорам по Донбассу, но без участия ДНР И ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины заявили о готовности провести переговоры с Россией, Францией и Германией в любой точке Донбасса. Однако украинская сторона исключает участие самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в регионе Алексей Арестович. Его слова приводит Страна.ua.

Ранее сообщалось, что Арестович исключил возможность переговоров Киева с ДНР И ЛНР.

- Никаких переговоров Киев с ЛНР и ДНР вести не будет, - заявил в эфире телеканала "Украина 24" советник делегации Киева, отмечая принципиальность позиции украинских властей.