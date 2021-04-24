Россия с 24 апреля 2021 года закрывает доступ в три района Черного моря для иностранных судов

Россия с 24 апреля закрывает доступ в три района Черного моря для иностранных судов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов сразу в нескольких районах Черного моря. Об этом сообщается в тексте бюллетени Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

Отмечается, что ограничение касаются трех районов акватории Черного моря. Запрет на возможность пребывания в российских водах иностранных судов будет действовать с 21:00 часов 24 апреля до 21:00 часов 31 октября 2021 года.