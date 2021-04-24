В Белом доме рассказали о результатах от введённых санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх рассказал о достигнутых результатах введенных американской стороной санкций против России.

По его словам, влияние ограничений Америки близко к тому, на что изначально рассчитывала администрация.

- Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию, - сказал Сингх , слова которого приводит агентство Reuters.

При этом представитель американской администрации назвал санкции "инструментом, который может помочь в продвижении стратегии".