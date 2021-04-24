YouTube удалил четыре видео RT "дезинформацию" о коронавирусе

YouTube удалил 4 видео RT за нарушение правил пользования платформой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube удалил четыре ролика с каналов RT и вынес предупреждение о нарушении условий пользования платформой. Среди них есть и предупреждение о публикации ложной медицинской информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google.

- Мы удалили часть контента и вынесли предупреждения каналам RT из-за нарушений политик, включая "Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19". Контент также не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших требований EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента) и сохранения на платформе, - заявили в компании при разговоре с "Интерфаксом".