В Чехии и Швейцарии выявили индийский штамм коронавируса

В Чехии выявили первый случай заражения индийским штаммом коронавируса. Его обнаружили у прибывшей из Индии студентки в городе Градец-Кралов, сообщил министр здравоохранения Чехии Петер Аренбергер.

Кроме того, первый случай заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрировали в Швейцарии.

- Речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт, - сказано в заявлении в официальном Twitter-аккаунте Федерального офиса общественного здравоохранения Конфедерации.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Индия побила мировой рекорд по числу заражённых за сутки: 24 апреля там выявили 347 тысяч новых заболевших коронавирусом.