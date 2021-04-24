Реформа об изменении пенсионного возраста в России ошибочна и не обоснована – Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: Юрий ГУШАН.

Анатолий Вассерман считает проведенную Правительством РФ пенсионную реформу ошибочной и безосновательной. По мнению публициста, изменение возраста для начисления пенсии не решает саму проблему, а только отодвигает ее на неопределенный срок. Известный эрудит требует от властей и Госдумы вернуться к прежним возрастным рамкам: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

- Сама идея об изменении пенсионного возраста в России ошибочна и не обоснована. Причина реформы в том, что правительство безграмотно организует хозяйственные процессы и ориентируется на потребности богатого народа, а не развивает экономику и производственные отрасли, - заявил Анатолий Вассерман, выступая на штабных учениях партии «Справедливая Россия».

Политический консультант подчеркивает: повышение пенсионного возраста нарушает социальные права россиян. Если человек на пенсии хочет продолжать работать, это должно быть его личным выбором, а не давлением со стороны государства.

- Аргументы правительства по поводу повышения пенсионного возраста были необоснованными и направленными на лишение граждан социальных прав, права на заслуженный отдых. А если человек хочет вести активную жизнь и работать – это должно быть его личным выбором, - отметил 68-летний эксперт.

По мнению Вассермана, путем повышения пенсионного возраста идут ведомства, которые не могут и не умеют рационально организовать свою работу.

- У государства есть средства для начислений – в федеральном бюджете, в фонде национального благосостояния. Заявления о том, что их нет в Пенсионном фонде, это вопрос не к гражданам, а к руководству фонда, которое не сумело их сохранить и приумножить, и это несправедливо по отношению к тем, кто постоянно делал налоговые отчисления, работая всю жизнь, - заявил публицист.

На штабных учениях «За справедливость и правду - 2021» Анатолий Вассерман выступил по приглашению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. 24 апреля состоялся федеральный форум, на котором члены партии обсудили основные пункты предвыборной программы и стратегии избирательной кампании «Справедливой России».

Ранее Анатолий Вассерман выступил с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.

Анатолий Вассерман - неоднократный победитель многих интеллектуальных игр, в том числе в клубе «Что? Где? Когда?», одерживавший победы на телеэкране с 1989 году. В телевизионном шоу «Своя игра» одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?», где выигрывал разные суммы. Бронзовый призёр чемпионата Москвы по эрудит-квартету в составе команды «Домодедово и остальная Россия» 2010 года (по версии Ассоциации московских клубов интеллектуальных игр).