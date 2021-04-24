Экипаж Crew Dragon перешел на МКС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж корабля Crew Dragon в составе четырех астронавтов компании SpaceX после удачной стыковки перешли на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA.

В состав экипажа второго пилотируемого полета Crew Dragon вошли астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Они проведут на орбите около полугода.

В настоящее время на борту Международную космическую станцию находятся семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Напомним, что запуск корабля Crew Dragon-2 был осуществлен при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида.