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Общество24 апреля 2021 17:09

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Ранее произошла успешная стыковка корабля компании SpaceX
Анастасия РЫШКОВА
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Экипаж Crew Dragon перешел на МКС.

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж корабля Crew Dragon в составе четырех астронавтов компании SpaceX после удачной стыковки перешли на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA.

В состав экипажа второго пилотируемого полета Crew Dragon вошли астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Они проведут на орбите около полугода.

В настоящее время на борту Международную космическую станцию находятся семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Напомним, что запуск корабля Crew Dragon-2 был осуществлен при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида.