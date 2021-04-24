Володин назвал "хамским" поведение зарубежных СМИ в отношении России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные журналисты ведут себя по-хамски на фоне испортившихся отношений РФ и Запада.

"Отвечу и США, и Западу, и журналистам <...> займитесь своими внутренними вопросами, займитесь правами граждан. Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные отработанные материалы?" — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что западным странам не нравится стремительное развитие России. Он напомнил, что в докладе секретных служб США ставится задача ослабить российского лидера и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с поста. Володин подчеркнул, что оскорбления в адрес Путина - это оскорбление граждан нашей страны.

"Санкции, угрозы, постоянные обвинения. Мы это проходим, но мы не вмешиваемся к вам. Поэтому вы живите по своим законам, и к нам не надо вмешиваться", — заключил он.

Напомним, 17 апреля 2021 года Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. Мария Захарова назвала действия Праги нелогичными и абсурдными. В ответ на действия Чехии Москва выслала из страны 20 чешских представителей дипломатического ведомства. В МИД РФ также подчеркнули, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.