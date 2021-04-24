Глава МИД Турции назвал заявление Байдена о геноциде армян популистским. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской импевии в начале 20 века популистским.

Заявление Байдена с признанием геноцида армян подрывает взаимное доверие и дружбу между Турцией и США, заявили в турецком ведомстве и призвали президента "исправить эту серьезную ошибку".

Ранее глава Белого дома назвал массовую гибель армян в начале 20 века в Османской империи "геноцидом".

"Политический авантюризм - это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал Чавушоглу в Twitter.

Ранее президенты США воздерживались от употребления в своих официальных заявлениях о трагедии слова "геноцид", чтобы не испортить отношения с Турцией. Так, Дональд Трамп использовал термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние" или "одно из худших массовых зверств XX века".