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В мире24 апреля 2021 23:16

В Зимбабве разрешили отстрел слонов для финансовой поддержки нацпарков

Стоимость лицензии на убийство каждого животного составит $70 тысяч
Анастасия РЫШКОВА
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В Зимбабве разрешили отстрел слонов для финансовой поддержки нацпарков.

В Зимбабве разрешили отстрел слонов для финансовой поддержки нацпарков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Зимбабве возобновили легальную охоту на слонов после перерыва, который пришлось сделать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Охотникам разрешат отстрел 500 животных после взноса $70 тысяч за каждое.

Вырученные деньги пойдут на содержание национальных парков, которые оказались в сложном финансовом положении из-за остановки сафари-туризма, являющеся главной статьей доходов, сообщает CNN.

В Зимбабве проживает около 100 тысяч саванных слонов на территории нацпарков. Около $430 миллионов ежегодно приносят охотники международному сафари-клубу. Средства, по данным руководства парков, идут на природоохранные проекты и развитие общин, проживающих в пределах ареала обитания слонов.

Охотники едут в страну за так называемой большой пятеркой - слон, лев, носорог, леопард, буйвол.