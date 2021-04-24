В Зимбабве разрешили отстрел слонов для финансовой поддержки нацпарков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Зимбабве возобновили легальную охоту на слонов после перерыва, который пришлось сделать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Охотникам разрешат отстрел 500 животных после взноса $70 тысяч за каждое.

Вырученные деньги пойдут на содержание национальных парков, которые оказались в сложном финансовом положении из-за остановки сафари-туризма, являющеся главной статьей доходов, сообщает CNN.

В Зимбабве проживает около 100 тысяч саванных слонов на территории нацпарков. Около $430 миллионов ежегодно приносят охотники международному сафари-клубу. Средства, по данным руководства парков, идут на природоохранные проекты и развитие общин, проживающих в пределах ареала обитания слонов.

Охотники едут в страну за так называемой большой пятеркой - слон, лев, носорог, леопард, буйвол.