Twitter удалил записи с критикой борьбы с коронавирусом в Индии

Накануне Индия установила мировой рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство популярного во всем мире сервиса микроблогов Twitter по просьбе властей Индии удало более двух десятков сообщений, в которых содержалась критика борьбы с коронавирусом в этой стране, передает агентство Reuters.

Про данным издания, индийское правительство 23 апреля официально обратилось к Twitter, попросив в соответствии с индийским Законом об информационных технологиях удалить 21 запись с критикой предпринимаемых в стране мер, призванных остановить распространение заболевание COVID-19 на фоне пандемии.

«Если контент нарушает правила Twitter, он будет удален с платформы. Если он признан незаконным лишь в рамках определенной юрисдикции, но не нарушает правила Twitter, то мы можем запретить доступ к контенту только в Индии», - приводит агентство ответ социальной сети.

Позже в компании сообщили, что ограничили доступ к 21 твиту, о которых шла речь в правительственном запросе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля в Индии было выявлено рекордное число новых случаев заражения за сутки – 347 тысяч. Сообщалось, что к такому росту заболеваемости коронавирусом произошло из-за того, что власти страны не ввели запрет на многолюдные мероприятия.