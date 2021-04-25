Аномальное тепло ждет жителей нескольких регионов России

Ряд регионов России ожидает аномальное тепло Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России об аномальной теплой погоде.

- Если смотреть на аномалии, то Салехард, Новый Уренгой на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас прогнозируется до плюс 3 градусов. Это очень необычно для этих регионов, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он добавил, что 27 апреля температура выше 15 градусов ожидается на юге Краснодарского края, в Нижнем Поволжье, на юге Урала, Амурской области и Хабаровского края, а также в Приморье и Чукотке.

Также тепло будет в Омске, Новосибирске и Красноярске. 28 и 29 апреля температура воздуха там будет на 8-10 градусов выше нормы. Температура может доходить до 20 градусов.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов сообщил, что летом на европейской территории России ожидается погода теплее, чем обычно. При этом специалист отметил, что на сегодняшний день говорить о летней погоде можно только гипотетически, поскольку оправданность сезонных прогнозов всегда небольшая. Так, по его слова, практически невозможно предсказать, какой будет зима.