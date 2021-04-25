В Минобороны Швеции назвали "дымовой завесой" окончание военных учений в России

Глава Минобороны Швеции назвал "дымовой завесой" окончание военных учений в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после учений — это "дымовая завеса".

- Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России. Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий, — заявил министр в интервью телеканалу SVT.

Напомним, 23 апреля российские войска, которые были задействованы в проверке боеготовности в Крыму, приступили к возвращению в пункты дислокации. Об этом сообщило Минобороны России. Как уточняется, в места постоянной дислокации возвращаются войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Глава ведомства Сергей Шойгу дал приказ до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, задействованные в ходе учений на юге страны.