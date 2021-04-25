Земан не исключил закупку "Спутника V" при дефиците вакцин в Чехии

Президент Чехии не исключил закупку "Спутника V" при дефиците вакцин в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддержит закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", если будет ощущаться нехватка других препаратов, уже зарегистрированных в Евросоюзе.

- Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник" в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе, ныне применяемых вакцин, — сказал Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.

Ранее опрос показал, что почти половина жителей Чехии среди тех, кто планирует пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", если бы министерство здравоохранения Чехии предоставило разрешение на применение препарата без регистрации в Евросоюзе.

Сейчас в Чехию поставляются вакцины американских компаний Pfizer и Moderna, германской BioNTech и британско-шведской компании AstraZeneca.