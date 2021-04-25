Следственный комитет проверит информацию об издевательствах над пациенткой в ГКБ имени Иноземцева

СК проверит информацию об издевательствах над пациенткой в больнице Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский следственный комитет проверяет данные об издевательствах со стороны медсестер над пожилой пациенткой в больнице имени Иноземцева в российской столице. В воскресенье, 25 апреля, глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о первых проверочных мероприятиях по данному факту, говорится на официальном сайте ведомства.

Накануне в сети опубликовали видео, автор которого утверждает, что персонал медицинского учреждения издевается над пожилой пациенткой и бьет ее. На обнародованных кадрах медсестры кричат на пенсионерку.

- Следователи Главного следственного управления по Москве изучают обстоятельства, озвученные в материале. Председатель правоохранительного органа затребовал полный доклад о первых результатах проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин потребовал досконально изучить ситуацию, опросить пациентов клиники, в том числе пожилую пациентку, которая, возможно, пострадала от действий медсестер.