Глава разведки Великобритании призвал уважать роль России в мире Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава британской службы внешней разведки MI-6 Ричард Мур заявил, что Великобритании необходимо взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире. В это же время он призвал предпринимать шаг, направленные на сдерживание РФ. Об этом Мур сказал в воскресенье, 25 апреля, в интервью изданию The Sunday Times.

- У нас есть возможность быть на связи с представителями России, поддерживать контакты, и мы этого хотим. У нас сейчас не те отношения с российской стороной, которые бы мы хотели иметь, но выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому. России необходимо максимально жестко противостоять, однако в тоже время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль, - сказал руководитель MI-6.

Ричард Мур в интервью также признался, что испытывает симпатию к российскому народу. Он рассказал, что за долгую карьеру в рядах разведки ему часто приходилось общаться и работать с русскими и он «испытывает к ним большую симпатию».

Глава службы внешней разведки Великобритании отметил также, что крайне важно сохранять каналы связи с Москвой во время обострения противоречий между Россией и странами Запада, чтобы избежать недопонимания.