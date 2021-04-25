Во Франции группа добровольцев провела 40 дней в пещере без связи и света ради науки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции группа добровольцев провела 40 дней в пещере без электричества, часов и солнечного света. Отважные волонтеры сделали это ради научного эксперимента, призванного изучить влияние изоляции на человека.

В исследовании приняли участие 15 добровольцев - восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет. 40 суток они жили в пещере Ломбрив на юго-западе страны, спали в палатках и пытались самостоятельно добывать электроэнергию с помощью велосипедного генератора, не имея контакта с внешним миром. Воду добровольцы добывали из колодца, который располагался на глубине в 45 метров.

В минувшую субботу участники эксперимента вышли на поверхность: организаторы спустились в пещеру и сообщили добровольцам, что они могут выйти во внешний мир. На поверхности их с аплодисментами встретили ученые.

- Время в пещере текло намного медленнее, чем обычно. Нам казалось, что мы опустились в пещеру 30 дней назад, - рассказал директор проекта и один из добровольцев, ученый Кристиан Клот, чьи слова цитирует BBC.

Другой участник исследования оценил время пребывания в пещере в 23 дня. Дело в том, что часов у спустившихся под землю добровольцев не было, поэтому они подсчитывали дни в пещере, оценивая число циклов сна-бодрствования.

Ученые рассчитывают, что эксперимент, который получил название Deep Time, поможет узнать больше о том, как люди адаптируются к экстремальным условиям и изоляции от внешнего вида. До того, как участники спустились под землю, эксперты получили данные об активности их головного мозга и когнитивных функциях. Теперь ученым предстоит выяснить, как изменились данные показатели после 40 дней в пещере.