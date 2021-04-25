Участники заговора против Лукашенко признали вину. Фото: кадр из видео ОНТ

Участники готовившегося в Белоруссии государственного переворота и покушения на президента республики Александра Лукашенко признали свою вину. Кадры с их заявлениями в воскресенье, 25 апреля, показал белорусский государственный телеканал ОНТ.

В планировании покушения и госпереворота признали свою вину юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

Напомним, 17 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовили покушение. Ответственность за организацию покушения он возложил на спецслужбы и руководство Соединенных Штатов.

Вскоре российская ФСБ сообщила, что в РФ в результате совместной с КГБ Белоруссии спецоперации правоохранители пресекли противоправную деятельность имеющего гражданство США и Белоруссии Зенковича и белоруса Федуты. По данным ФСБ, задержанные планировали осуществить военный переворот в республике и устранить главу государства. Переворот был намечен на 9 мая в Минске во время парада Победы.

Белорусские следователи сообщили, что подготовка переворота финансировалась из-за рубежа. Кроме того, участники заговора поддерживали тесные связи с террористическими организациями.