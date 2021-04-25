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Здоровье25 апреля 2021 23:26

В Германии медсестра вместо вакцины от коронавируса колола людям физраствор

Девушка случайно разбила ампулы с Pfizer/BioNTech и хотела это скрыть, но потом раскаялась и призналась
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Германии медсестра подменила вакцину Pfizer/BioNTech физраствором

В Германии медсестра подменила вакцину Pfizer/BioNTech физраствором

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одном из центров вакцинации в Германии медсестра случайно уронила несколько ампул с вакциной против коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech, они разбились. Чтобы скрыть свою оплошность, девушка набрала в шприцы физраствор, и другая медсестра сделала им уколы шести пациентам, сообщает ведомство по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии.

Однако сотрудницу прививочного центра замучила совесть, и в итоге через три дня она рассказала о подмене коллеге, а та доложила начальству. Уточняется, что здоровью людей, которым ввели физраствор вместо вакцины, ничего не угрожает, однако нужно выяснить, кому именно из около 200 человек, получавших прививки в тот день – 21 апреля до 13:00, досталась «пустышка». Им всем придется сдать тесты на антитела.

Расследованием инцидента в немецком городе Вильгельмсхафен занимается полиция, передает ТАСС.

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