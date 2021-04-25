На юге Москвы автомобиль врезался в подземный пешеходный переход

Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и влетел в подземный пешеходный переход Фото: Кадр видео

Вечером в воскресенье, 25 апреля, на юге Москвы случилось необычное ДТП: легковушка врезалась в подземный пешеходный переход. Об этом рассказали «КП» очевидцы аварии, они же прислали сайту kp.ru видео с места событий.

Авария произошла на Варшавском шоссе, напротив дома №58. Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и влетел в парапет подземного перехода. От удара часть парапета разрушилось, а сама машина подлетела в воздух и «приземлилась» на ступени перехода, повиснув на парапете.

На место происшествия прибыли оперативные службы города, там уже работают спасатели, сотрудники полиции и медики «скорой помощи».

Сообщается, что в результате аварии, по предварительным данным, пострадал только один человек – водитель «Мерседеса». Врачи оказывают ему необходимую помощь на месте ДТП.