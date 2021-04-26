ВКС России успешно испытали новую противоракетную систему

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), тестовый запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в ночь на понедельник, 26 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны России.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук отметил, после серии испытаний новая противоракета системы ПРО «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», передает ТАСС.