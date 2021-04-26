Россиянам, отдыхающим внутри страны, предложили увеличить отпуск до 35 дней Фото: Евгения ГУСЕВА

Россиянам, отдыхающим внутри страны, предложили увеличить продолжительность отпуска с 28 до 35 дней. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Об обратился с письмом на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Общественник подчеркивает, что ежегодно миллионы россиян отправляются на иностранные курорты, тем самым спонсируя зарубежную туристическую отрасль.

В заграничную инфраструктуру вливаются десятки миллиардов рублей. Если бы россияне путешествовали по отечественным курортам, то эти деньги могли пойти на развития отечественных курортных зон.

На ситуацию со внутренним туризмом обратил внимание и президент во время ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства поддержал идею продлить туристический кэшбек тем, кто путешествует по стране.

Подобный стимул стал решающим аргументом для многих, кто отправлялся в отпуск. Благодаря возврату многие выбрали российские направления.

Увеличение отпуска для граждан, отдыхающих в туристических зонах России, станет еще одним стимулом в пользу отдыха на отечественных курортах.

- В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней, - цитирует RT тексте обращения Султана Хамзаева.

Тем временем, россияне на майские праздники намерены отправиться в четырех- и пятизвездочные отели в Сочи и Крыма. Свободных мест там почти уже нет. Спрос в этом году превышает показатели 2019 года в два с половиной раза.

В более дешевые гостиницы наши путешественники весной ехать не хотят: море еще слишком холодное для купания, а бассейны и SPA-салоны в таких отелях отсутствуют, пишет газета "Известия".