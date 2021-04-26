В России могут ограничить экспорт бензина

Власти России хотят ограничить экспорт бензина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российские власти намерены внести бензин в список товаров, экспорт которого могут временно ограничить.

Как пишет "Коммерсант", такую инициативу обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака 21 апреля.

Из протокола совещания следует, что бензин хотят включить в список важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых в особых случаях могут временно ограничить или совсем запретить.

Александр Новак уже сообщал, что кабинет министров обсуждает эту тему. Он отмечал, что такая мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в периоды повышенного спроса. Однако сейчас в этом нет необходимости, уточнил Новак. Инициативу уже поддержало Минэнерго.

Ранее глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур заявил, что Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода. Он отметил, что альянс рассматривает "зеленый" водород, как один из возобновляемых источников энергии. Кроме того, его легче транспортировать, такой водород более удобен в использовании для транспорта и в промышленности.