Китай будет оказывать России поддержку на фоне ужесточения западных санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин будет оказывать поддержку Москве на фоне ужесточения западных санкций. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Китая.

«Мы решительно против применения односторонних санкций ... В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы, отметив, что Пекин и Москва поддерживают друг с другом отношения «всеобъемлющего партнерства».

Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. В документе говорится о том, что США в праве вводить ограничения к России за вмешательство в выборы и кибератаки, также предусматриваются визовые ограничения и блокировка собственности некоторых граждан. Американским компаниям запретили напрямую приобретать госдолг, выпущенный ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.