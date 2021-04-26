Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на аналогичные действия Рима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия объявляет персоной нон грата и высылает сотрудника итальянского посольства в Москве в ответ на аналогичные действия Рима. Об этом сообщили в МИД РФ.

В понедельник, 26 апреля, в задание Министерства иностранных дел России пригласили посла Италии в Москве Паскуале Терраччано, которому была вручена нота ведомства об объявлении персоной помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии Курцио Пачифичи.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, помощнику атташе по вопросам обороны при итальянском посольстве в Москве предписано покинуть территорию России в течение 24 часов.

В министерстве иностранных дел России отмечают, что такое решение принято в качестве ответной меры «на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей» в отношении военного атташе при российском посольстве в Риме.