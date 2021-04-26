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Общество26 апреля 2021 14:09

Памфилова: админресурс на выборах сокращен до минимума

Председатель ЦИК назвала ложным стереотипом мнение, что в состав комиссии входят одни чиновники
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Элла Памфилова заявила, что админресурс на выборах сокращен до минимума

Элла Памфилова заявила, что админресурс на выборах сокращен до минимума

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила о сокращении административного ресурса на выборах до минимума.

Она назвала ложным стереотипом мнение, что в состав комиссии входят одни чиновники. Памфилова отметила, что по законам России в состав могут входить не более 50% муниципальных госслужащих.

- За это время у нас их снизилось число в субъектовых комиссиях и в территориальных вдвое, то есть максимум где-то до четверти, то есть не более четверти. А если говорить о самых массовых комиссиях, участковых комиссиях, там вообще ничтожное количество, менее 6%. Вот какой админресурс внутренний? О чем можно говорить? — сказала Памфилова.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия допускает внедрение электронного голосования по всей России уже к 2024 году. Она также отметила, что уже на выборах в 2021 году жители пяти или семи регионов смогут проголосовать в электронном формате.