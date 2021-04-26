Гинцбург: Интервал между первым и вторым уколом «Спутник V» можно увеличить до трех месяцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Интервал между первой и второй прививками вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно увеличить с 21 дня до трех месяцев. На качество вакцинации увеличение интервала не повлияет, а в некоторых случаях даже усилит иммунный ответ. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале препарата.

Директор научного центра объяснил, что к такому выводу эксперты пришли на основании опыта применения вакцин с использованием идентичной аденовирусной платформы и благодаря успешным кампаниям по массовой вакцинации жителей России и других стран мира.

- Это решение позволит значительно ускорить иммунизацию населения. Каждый национальный регулирующий орган должен самостоятельно решать, оставить ли 21-дневный интервал между введение доз российской вакцины или увеличить его до трех месяцев, - сообщил Александр Гинцбург.

Эксперт отметил, что в России интервал между двумя прививками останется прежним.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн говорил, что в мире уже началась очередная волна эпидемии коронавируса, а единственным способом преодолеть ее является повышение темпов вакцинации от заболевания.