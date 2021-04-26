Голикова рекомендовала не продавать путевки в Турцию после 1 июня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, 26 апреля, рекомендовала туроператорам не продавать путевки в Турцию и после 1 июня 2021 года.

- Авиационное сообщение приостановлено до 1 июня 2021 года. И здесь бы я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры <...> после 1 июня пока не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании для того, чтобы снова возобновить посещение нашими гражданами этих государств", - сказала она.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за растущих показателей коронавирусной инфекции в странах. В данный момент Росавиация и Ростуризм выполняют вывозные рейсы.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что российские туристы, улетевшие на отдых до ограничений, могут завершить отдых и после этого вернуться домой. А купившие путевки граждане РФ могут обменять их на другие направления.