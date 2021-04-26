На Украине обратились за военной помощью к США Фото: REUTERS

Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о военной помощи Киеву «в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ».

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии, Арахамия «выразил надежду», что в скором времени Киев сможет получить военную помощь со стороны Вашингтона за счет принятия Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности»(Ukraine Security Partnership Act), который, предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов, а также предоставление летального оружия.

Кроме того, глава парламентской фракции «Слуга народа» отметил, что Украина продолжит прилагать усилия для вступления в НАТО.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. По его мнению, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе. Кремль заявил, что вступление незалежной в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке страны.