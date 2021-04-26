Россия выполнила планы производства двух вакцин от коронавируса в первом квартале 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия выполнила планы производства двух вакцин от коронавирусной инфекции в первом квартале текущего 2021 года. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в ходе совещания по внедрению отечественных вакцин.

Он отметил, что в первом полугодии в гражданский оборот на территории государства должно поступить свыше 50 миллионов компонентов российских вакцин от коронавирусной инфекции.

- Необходимо продолжать работу по масштабированию производства российских вакцин от коронавируса, в том числе в других государствах. План по производству «ЭпиВакКороны» и «КовиВаку» в целом выполнен, по компонентам вакцины «Спутник V» абсолютного результата пока здесь нет, но понятно, что там и масштаб производства совсем другой, - добавил Дмитрий Медведев.

Как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова сегодня заявила, что полностью вакцинировались от коронавируса около 7,5 миллиона жителей РФ. Первую дозу вакцины получили 11,9 миллиона россиян.