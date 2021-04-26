Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Карлсеном за звание чемпиона мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца соревнований победил на турнире претендентов, проходившем в Екатеринбурге.

Шахматист в понедельник, 26 апреля, сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и набрал 8,5 очка в 13 партиях. С таким результатом он стал став недосягаемым для идущего вторым Аниша Гири (7,5) из Нидерландов. В случае победы Гири и поражения Непомнящего в последнем туре, россиянин опередит соперника по личным встречам, сообщает ТАСС.

Если Непомнящий одержит победу на турнире претендентов, то ему предстоит борьба за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ян Непомнящий - 30-летний российский гроссмейстер. Он занимает четвертую строчку рейтинга FIDE. В 2010 году шахматист одержал победу на чемпионате Европы, в 2010 и 2020 в суперфинале чемпионата России, а также в 2019 на на двух этапах Гран-при FIDE.

При этом соперник Непомнящего норвежец Карлсен держит звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года. С тех пор Карлсен защитил титул трижды.