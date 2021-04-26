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Политика26 апреля 2021 23:54

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

Глава российского оборонного ведомства посоветуется с военными министрами-союзниками
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где примет участие в работе заседания Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники заседания СМО, которое пройдёт в столице Таджикистана, обсудят вызовы и угрозы военной безопасности государств – членов ОДКБ. Кроме того, в Душанбе запланирована двусторонняя встреча Шойгу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Армия и безопасность