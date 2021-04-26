Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где примет участие в работе заседания Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники заседания СМО, которое пройдёт в столице Таджикистана, обсудят вызовы и угрозы военной безопасности государств – членов ОДКБ. Кроме того, в Душанбе запланирована двусторонняя встреча Шойгу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.