Немецкий турист спрыгнул с парапета отеля после развлечений с россиянкой Фото: Олег ЗОЛОТО

Немецкий турист попал в больницу в Москве. Мужчина свалился с парапета отеля в центре столицы.

Все случилось в субботу, 24 апреля. 42-летний мужчина из Германии снял номер в отеле «Ритц-Карлтон» в центре Москвы. Вместе с ним в номер была заселена 26-летняя россиянка.

Вечером мужчина вместе со спутницей изрядно выпили и алкоголь заставил пару выйти из номера. Они стали ходить по этажам и поднялись на крышу здания – это 12 этаж.

Около шести часов утра немец забрался на парапет и решил прыгнуть на технический балкон, который расположен на 10 этаже.

Очевидно, идея пришла в голову мужчине под действием алкоголя, и он не стал откладывать ее реализацию. Немец оттолкнулся от парапета и полетел вниз.

Как стало известно Life.ru, мужчину госпитализировали в реанимационное отделение НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.